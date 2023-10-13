Партизани підірвали в окупованому Мелітополі потяг і колію

https://racurs.ua/ua/n188254-partyzany-pidirvaly-v-okupovanomu-melitopoli-potyag-i-koliu.html

Ракурс

Українські партизани підірвали залізничну колію та потяг, який щодня постачав московитам з Криму боєприпаси та паливо, повідомили в Силах спецоперацій.

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Центр нацспротиву підтвердив вдалу роботу Сил спротиву в Мелітополі.

Вибух о 7.40, який чуло місто, виявився підривом потягу, який щодня возив із Криму до Мелітополя та Дніпрорудного боєприпаси та паливо, а у зворотному напрямку пошкоджену техніку та награбоване — залізну руду, зерно та інше майно.

У результаті контрольованого вибуху було пошкоджено 150 метрів залізниці та тепловоз.

Наразі окупанти оточили місце вибуху, намагаються приховати факт диверсії та марно шукають партизан.

Це вже десята успішна диверсія на залізниці за 2023 рік, вчинена партизанами Запорізької області, повідомив Центр Національного Спротиву.