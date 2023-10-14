ЦАХАЛ завершает подготовку к наземной операции. Фото:

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Ракурс

Армія оборони Ізраїлю заявляє, що завершує підготовку до масштабної наземної операції в Секторі Газа.

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Зараз ізраїльська авіація завдає масованих авіаударів по об'єктах бойовиків ХАМАС. Ізраїльтяни заявляють про готовність розширити наступ шляхом реалізації широкого спектру наступальних оперативних планів. Планується спільна та скоординована атака з повітря, моря й суші. Про це повідомляє видання The Times of Israel із посиланням на заяву ЦАХАЛу.

Також завершується призов сотень тисяч резервістів, а управління логістики працює над тим, щоб забезпечити війська всім необхідним для наземного наступу. Батальйони ізраїльської армії вже розгорнули по всій країні. Вони повинні підвищити готовність до наступних етапів війни з акцентом на масштабну наземну операцію.

У статті вказується, що вхід у Сектор Гази розпочнеться, але на тривалість наземної операції можуть вплинути й ситуація на північному кордоні Ізраїлю.

Нагадаємо, 13 жовтня Армія оборони Ізраїлю закликала мирних жителів упродовж 24 годин евакуюватися з Сектора Газа. В Європейському Союзі натомість вже заявили, що неможливо переселити мільйон людей за одну добу.

Джерело: The Times of Israel