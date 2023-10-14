США, Ізраїль та Єгипет домовилися щодо виходу іноземців з сектору Газа. Фото:

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Єгипет відкрив кордон для жителів сектору Газа, які мають громадянство третіх країн.

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Відповідна угода була досягнула після переговорів за участі Єгипту, Ізраїлю та США. Іноземці, які проживають у Газі, зможуть пройти через прикордонний пункт Рафах до Єгипту. Армія оборони Ізраїлю погодилася утриматися від ударів по районах, через які йде евакуація іноземців. Про це повідомило видання Times of Israel із посиланням на неназваного єгипетського високопосадовця.

Інший єгипетський чиновник повідомив, що єгипетський пункт пропуску Рафах вже отримав «вказівку» пропускати іноземців, які прибувають з сектора Газа.

Однак американський телеканал CNN та британський BBC інформують, що виїзд дозволили нібито лише тим іноземцям, які мають паспорт громадян Сполучених Штатів Америки. Однак, чи достовірна це інформація, наразі невідомо. І CNN, і BBC посилалися на неназваного чиновника з Держдепу США, який заявив, що «американці зможуть виїхати».

Нагадаємо, ЦАХАЛ попередив, що продовжуватиме удари по об'єктах терористичної організації ХАМАС, а мирних жителів закликав евакуюватися упродовж 24 годин. В Європейському Союзі натомість вже заявили, що неможливо переселити мільйон людей за одну добу.

Джерела: Times of Israel, CNN, BBC