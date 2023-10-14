Неможливо переселити мільйон людей за 24 години - ЄС про ультиматум Ізраїля

https://racurs.ua/ua/n188276-nemojlyvo-pereselyty-milyon-ludey-za-24-godyny-ies-pro-ultymatum-izrayilya.html

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Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, який перебуває з візитом у Пекіні, заявив на прес-конференції, що вимогу Ізраїлю про евакуацію 1,1 млн осіб із північної частини Гази «цілком неможливо виконати».

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Десятки тисяч мирних жителів біжать на південь Гази вчора після того, як Ізраїль наказав покинути цей район напередодні наземного наступу.

Уявити собі, що в такій ситуації, як Газа, можна переселити мільйон людей за 24 години, можна тільки як гуманітарну кризу, — сказав Боррель в останній день триденного візиту до Китаю.

Попри європейську підтримку, він також попередив, що Ізраїль зобов’язаний наслідувати міжнародне гуманітарне право у питанні захисту мирного населення.

Позиція зрозуміла, — сказав Боррель. — Як і будь-яке право [держави на самозахист], воно має межу. І ця межа — міжнародне право.

Раніше газета Washington Post написала про убитих під час евакуації в секторі Газа палестинців. Це нібито підтверджує відео.

Відео, перевірене виданням Washington Post, показує наслідки удару по головній автомагістралі Гази в п’ятницю, внаслідок якого, за даними палестинського міністерства охорони здоров’я, загинули десятки та отримали поранення понад 200 людей, які втекли з північної частини сектору Газа.

На відео видно тіла, у тому числі кількох дітей, розкиданих уздовж дороги. Над охопленими полум’ям автомобілями підіймається дим, а на автомобільному причепі тіла лежать серед особистих речей (наприклад, велосипеда), описує видання.

Геолокація відео була проведена OSINT-експертами та підтверджена Washington Post.

Напередодні ізраїльські військові наказали 1,1 млн жителів північної частини сектору Газа протягом 24 годин переміститися на південь. У п’ятницю ізраїльські військові розкидали листівки над містом Газа, закликаючи мешканців негайно покинути свої будинки.

Армія оборони Ізраїлю не коментувала це відео. За даними Управління з координації гуманітарних питань ООН, після попередження ЦАХАЛ «десятки тисяч людей тікали» із північної частини сектору Газа. Ізраїль атакує Газу у відповідь на напад ХАМАС, жертвами якого стали понад 1,3 тисячі людей.

Тим часом Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного Півмісяця закликав до паузи у бойових діях у секторі Газа, щоб він та інші групи могли «працювати безпечно та ефективно» з надання допомоги. У заяві йдеться, що коли військова влада наказує людям евакуюватися, «мають бути вжиті всі можливі заходи» для забезпечення доступу до їжі та води, а також забезпечені гарантії того, що сім’ї не розлучаються.