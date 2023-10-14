Россияне мобилизуют на войну учителей с оккупированных территорий. Фото:

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Повістки українським освітянам на тимчасово окупованих територіях почали роздавати російські загарбники.

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Ворог запланував мобілізувати на війну учителів та працівників шкіл. Такі випадки, зокрема, відбуваються в районах Запорізької області, які контролюють росіяни. Зокрема, в одній із захоплених шкіл повістки іншим вчителям роздала особисто так званий директор, яку поставили окупанти. Про це 14 жовтня повідомив Центр національного спротиву.

У ЦНС закликали мешканців окупованих територій будь-якими методами ухилятися від служби в російських окупаційних військах. Також попередили, що кожен колаборант та окупант, які здійснюють примусову мобілізацію, відповідатимуть за свої вчинки.

Рух Опору знищив вже багато зрадників. Ніхто не уникне покарання, — зазначили в ЦНС.

Нагадаємо, у вересні Центр національного спротиву повідомляв, що у Херсонській області при отриманні чоловіками ворожих паспортів поліцаї вручають повістки до військового комісаріату для постановки на військовий облік.