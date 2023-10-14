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Росіяни мобілізують на війну вчителів з окупованих територій. Фото:
Росіяни мобілізують на війну вчителів з окупованих територій — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n188304-rosiyany-mobilizuut-na-viynu-vchyteliv-z-okupovanyh-terytoriy-cns.htmlРакурс
Повістки українським освітянам на тимчасово окупованих територіях почали роздавати російські загарбники.
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Ворог запланував мобілізувати на війну учителів та працівників шкіл. Такі випадки, зокрема, відбуваються в районах Запорізької області, які контролюють росіяни. Зокрема, в одній із захоплених шкіл повістки іншим вчителям роздала особисто так званий директор, яку поставили окупанти. Про це 14 жовтня повідомив Центр національного спротиву.
У ЦНС закликали мешканців окупованих територій будь-якими методами ухилятися від служби в російських окупаційних військах. Також попередили, що кожен колаборант та окупант, які здійснюють примусову мобілізацію, відповідатимуть за свої вчинки.
Рух Опору знищив вже багато зрадників. Ніхто не уникне покарання, — зазначили в ЦНС.
Нагадаємо, у вересні Центр національного спротиву повідомляв, що у Херсонській області при отриманні чоловіками ворожих паспортів поліцаї вручають повістки до військового комісаріату для постановки на військовий облік.
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