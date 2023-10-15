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Новую цель для ударов ВСУ указала разведка Великобритании. Фото:
Британская разведка назвала новую цель для ударов ВСУhttps://racurs.ua/n188315-britanskaya-razvedka-nazvala-novuu-cel-dlya-udarov-vsu.htmlРакурс
Залізничне сполучення активно використовується російською армією для переміщення живої сили, боєприпасів та зброї.
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Ворог використовує залізницю не лише на території рф, але й на окупованих територіях України. При цьому ці шляхи залишаються вразливими для артилерії, ракет та диверсій. Про це Міністерство оборони Великої Британії повідомило у Twitter.
Залізнична логістика продовжує залишатися життєво важливим компонентом у підтримці вторгнення росії. рф використовує свої залізничні мережі для переміщення боєприпасів, бронетехніки, палива та особового складу в Україну, — йдеться у повідомленні.
Британська розвідка зазначила, що у попередніх конфліктах виснаження залізниці вимагало постійних та точних атак з повітря та землі.
Британці нагадали, що рф будує нову гілку до окупованого Маріуполя, а це потенційно може прискорити логістику на Запорізький фронт. До будівництва ворог використовує цивільних підрядників і техніку.
Нова лінійка входить в умовну номенклатуру українських високоточних ударних систем великої дальності, — наголошують британці.
Нагадаємо, у вересні стало відомо, що російські загарбники почали будувати нову залізницю на тимчасово окупованому Донбасі. Ворог споруджує пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою та Донецьком і в разі успіху зможе включити існуючу гілку Маріуполь-Асланове-Кальчик-Волноваха в пряме сполучення з російськими містами Таганрог та Ростов-на-Дону.
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