Уничтожение российского РСЗО «Ураган», скриншот видео

https://racurs.ua/n188331-ognennyy-smerch-ustroili-vsu-rossiyskomu-uraganu-video.html

Ракурс

Українські військові влаштували «вогняний смерч» російській РСЗВ БМ-27 «Ураган».

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Відповідне відео сьогодні, 15 жовтня, опубліковане у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Наші воїни влаштували російському «Урагану» (РСЗВ) вогняний смерч! — вказано в описі відео. — Як це було… феєрично…

На відео показано, як по виявленому аеророзвідкою «Урагану», котрий рашисти безуспішно намагаються заховати в лісосмузі, завдається влучний удар, після чого РСЗВ вибухає.

Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.