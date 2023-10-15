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Знищення російської РСЗВ «Ураган», скріншот відео
Вогняний смерч влаштували ЗСУ російському «Урагану» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n188331-vognyanyy-smerch-vlashtuvaly-zsu-rosiyskomu-uraganu-video.htmlРакурс
Українські військові влаштували «вогняний смерч» російській РСЗВ БМ-27 «Ураган».
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Відповідне відео сьогодні, 15 жовтня, опубліковане у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.
Наші воїни влаштували російському «Урагану» (РСЗВ) вогняний смерч! — вказано в описі відео. — Як це було… феєрично…
На відео показано, як по виявленому аеророзвідкою «Урагану», котрий рашисти безуспішно намагаються заховати в лісосмузі, завдається влучний удар, після чого РСЗВ вибухає.
Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.
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