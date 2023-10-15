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Ракурс
Знищення російської РСЗВ «Ураган», скріншот відео

Вогняний смерч влаштували ЗСУ російському «Урагану» (ВІДЕО)

15 жов 2023, 20:50
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Українські військові влаштували «вогняний смерч» російській РСЗВ БМ-27 «Ураган».


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Відповідне відео сьогодні, 15 жовтня, опубліковане у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Наші воїни влаштували російському «Урагану» (РСЗВ) вогняний смерч! — вказано в описі відео. — Як це було… феєрично…

На відео показано, як по виявленому аеророзвідкою «Урагану», котрий рашисти безуспішно намагаються заховати в лісосмузі, завдається влучний удар, після чого РСЗВ вибухає.

Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.

Джерело: Ракурс


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