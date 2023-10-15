У двох громадах Донеччини планують евакуацію дітей

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З двох громад Донеччини планують евакуювати дітей, фото: «Укрінформ»
У двох громадах Донеччини планують евакуацію дітейhttps://racurs.ua/ua/n188330-u-dvoh-gromadah-donechchyny-planuut-evakuaciu-ditey.htmlРакурс
Примусову евакуацію родин із дітьми планують проводити зі ще з двох громад Донецької області.
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Про це сьогодні, 15 жовтня, під час брифінгу заявив тимчасовий виконувач обов’язків очільника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.
Відповідні подання вже підготовлені місцевими адміністраціями та передані до Кабінету міністрів. Йдеться про Торецьку та Мар’їнську громади, — зазначив він.
За словами чиновника, на території Торецької громади наразі перебувають майже 240 дітей, на території Мар’їнської громади (у Єкатеринівці, Єлизаветівці) — 19.
Нагадаємо, у березні Кабінет міністрів схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій.
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