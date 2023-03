У Харківській області знайшли розбитий російський військовий вертоліт Ми-35М. Кадри з розбитою авіаційною машиною показали аналітики з Ukraine Weapons Tracker.

Вертоліт знищеного українською артилерією біля Токарівки, що на Харківщині.

Удари по машині завдавала артилерія 14 окремої механізованої бригади, яка 9 лютого показала відео з цим Мі-35М, але фотографії з місця з’явилися тільки зараз.

#Ukraine: Images from the ground of the Russian helicopter that was destroyed by Ukrainian artillery of the 14th Brigade near Tokarivka, #Kharkiv Oblast. The precise type can now be determined- Mi-35M. https://t.co/2Gcdt1AMWspic.twitter.com/m0iPqYdfsa