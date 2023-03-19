Разбитый российский вертолет Ми-35 в районе села Токаровка Харьковской области. Март 2023. Украина. Фото - Украина Weapons Tracker

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Ракурс

У Харківській області знайшли розбитий російський військовий вертоліт Ми-35М. Кадри з розбитою авіаційною машиною показали аналітики з Ukraine Weapons Tracker.

Вертоліт знищеного українською артилерією біля Токарівки, що на Харківщині.

Удари по машині завдавала артилерія 14 окремої механізованої бригади, яка 9 лютого показала відео з цим Мі-35М, але фотографії з місця з’явилися тільки зараз.

#Ukraine: Images from the ground of the Russian helicopter that was destroyed by Ukrainian artillery of the 14th Brigade near Tokarivka, #Kharkiv Oblast. The precise type can now be determined- Mi-35M. https://t.co/2Gcdt1AMWspic.twitter.com/m0iPqYdfsa — �� Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 18, 2023

«Мілітарний» припускає, що перед цим Ми-35 був пошкоджений зенітним вогнем або мав несправність і був змушений приземлитися.

Тоді на оприлюдненому відео також видно було інший вертоліт Мі-8, який, ймовірно, планував евакуювати льотчиків. Цей вертоліт Мі-35М підтримки піхоти (ударний) доволі поширений у складі збройних сил росії.

Перший контракт на постачання повітряним силам росії 22 вертольотів Мі-35М був підписаний у 2010 році. Він здатний застосовувати кероване та некероване озброєння у різних варіантах.

Що відомо про Мі-35

Мі-35 — чергова модернізація радянського відомого вертольоту Мі-24, накресленого у 1960-х роках.

ЗСУ регулярно знищують рашистські ударні вертольоти Мі-28 та Ка-52, які є спеціалізованими машинами та активно використовуються армією рф у боях. Але частішають випадки, коли після потрапляння у приціл українського бійця падають доволі рідкісні вертольоти, наприклад, Мі-35М.

Мі-35 називають ще «літаючою БМП», яка вміщує до восьми бійців у десантному відділенні та має нести озброєння для їх вогневої підтримки, призвела до того, що в абсолютній більшості випадків Мі-24 використовували лише у ролі ударного вертольота.

Провал цієї концепції призвів до появи таких довгобудів, як виключно ударних Мі-28 та Ка-50. Але вироблені у величезній кількості Мі-24 потребували модернізацій. Тому у рф, як тільки з’явились шалені нафтогазові гроші, почали модернізувати вертоліт, який отримав назву Мі-24ВМ.

Для спрощення роботи з іноземними клієнтами та збільшення експортного потенціалу, модель перейменували на Мі-35М. Це пов’язано з тим, що на експорт у часи СРСР Мі-24, в залежності від модернізації, йшли під назвами Мі-25 та Мі-35.

Машина має деякі елементи бортового радіолокаційного обладнання, в першу чергу — системи захисту проти ракет ПЗРК. Також у Мі-35М шасі зробили такими, що не прибираються, а після 2014 задекларували зміну двигунів.

Також була додана оптико-електронна система з телевізійним та тепловізійним каналами, а також лазерним далекоміром. Вона забезпечує виявлення цілей на дальності до 5−6 км вдень та 3−4 км уночі. Також у рф заявляли, що в озброєння вертольота Мі-35М інтегрований протитанковий ракетний комплекс «Атака».

Але більшість відео з використання противником вертольотів свідчить, що головне їх озброєння — некеровані реактивні снаряди, які запускаються зі штучно збільшеної дистанції завдяки пуску на кабруванні (із задертим носом).