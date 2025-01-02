Два міста на Харківщині готуються до кругової оборони. Фото:

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Два міста у Харківській області вже готуються до кругової оборони.

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Заходи з укріплення оборони в містах Ізюм та Балаклія є частиною запланованих заходів, які передбачені для зміцнення обороноздатності регіону. Зараз продовжується будівництво фортифікаційних споруд. Про це керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив у ефірі телемарафону.

Знову ж таки, це, скажімо так, планові заходи, які вживаються наразі для того, щоб враховувати дійсно лінію фронту, можливо, її зміну в напрямку руху ворога і, в принципі, його пріоритети на лінії фронту. Тому, звичайно, на черзі це — побудова фортифікаційних споруд, це — кругова оборона міста Балаклія і міста Ізюма, — розповів він.

Посадовець наголосив, що наразі не може розкривати інформацію про стадію будівництва фортифікаційних споруд. Синєгубов запевнив, що адміністрація виконує всі поставлені перед нею завдання.

Частину робіт виконують безпосередньо військовослужбовці. Весь процес відбувається за затвердженим планом і перебуває під повним контролем командування Сил оборони.

Нагадаємо, в ОСУВ «Хортиця» заявили, що російська армія ще не дійшла до меж Покровська на Донеччині, але намагається охопити його через сусідні населені пункти й селища. Також ворог зосередив все наявне озброєння у районі Покровська.