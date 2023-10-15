США можуть підтримувати і Ізраїль, і Україну — Байденhttps://racurs.ua/ua/n188329-ssha-mojut-pidtrymuvaty-i-izrayil-i-ukrayinu-bayden.htmlРакурс
Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати можуть надати підтримку Ізраїлю та Україні, зберігаючи при цьому «нашу загальну міжнародну оборону».
Про це йшлося в нещодавньому інтерв’ю Байдена американському телеканалу CBS, повідомляє CNN.
У нас є спроможність зробити це, і ми маємо зобов’язання, ми є важливою нацією, — сказав Байден, перефразувавши відому цитату колишнього держсекретаря Мадлен Олбрайт.
Так президент США відповів на запитання, чи може країна брати участь в обох війнах одночасно.
Байден наголосив, що США є «наймогутнішою нацією в історії світу».
А якщо не ми, то хто?, — додав він.
CNN зазначає, що стовпом президентства Байдена було підтвердження глобального лідерства Америки, котре, як стверджує Білий дім, підтримується життєвим досвідом і світоглядом чинного президента США.
Ізраїль минулого тижня зазнав нападу з боку бойовиків ХАМАС, що спровокувало смертоносний конфлікт, у результаті якого тисячі ізраїльтян та палестинців були поранені, вбиті чи змушені залишити свої домівки.
Україна вже 599-ту добу — з лютого 2022 року — протистоїть повномасштабному російському вторгненню.
Джерело: CNN