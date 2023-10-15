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Ракурс
Джо Байден, фото: «Эспрессо»

США могут поддерживать и Израиль, и Украину — Байден

15 окт 2023, 19:55
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Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати можуть надати підтримку Ізраїлю та Україні, зберігаючи при цьому «нашу загальну міжнародну оборону».


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Про це йшлося в нещодавньому інтерв’ю Байдена американському телеканалу CBS, повідомляє CNN.

У нас є спроможність зробити це, і ми маємо зобов’язання, ми є важливою нацією, — сказав Байден, перефразувавши відому цитату колишнього держсекретаря Мадлен Олбрайт.

Так президент США відповів на запитання, чи може країна брати участь в обох війнах одночасно.

Байден наголосив, що США є «наймогутнішою нацією в історії світу».

А якщо не ми, то хто?, — додав він.

CNN зазначає, що стовпом президентства Байдена було підтвердження глобального лідерства Америки, котре, як стверджує Білий дім, підтримується життєвим досвідом і світоглядом чинного президента США.

Ізраїль минулого тижня зазнав нападу з боку бойовиків ХАМАС, що спровокувало смертоносний конфлікт, у результаті якого тисячі ізраїльтян та палестинців були поранені, вбиті чи змушені залишити свої домівки.

Україна вже 599-ту добу — з лютого 2022 року — протистоїть повномасштабному російському вторгненню.

Джерело: CNN


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