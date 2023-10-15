Последствия российских обстрелов Днепропетровщины, фото: Сергей Лысак

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Російські загарбники сьогодні, 15 жовтня, вдень з важкої артилерії обстріляли два райони Дніпропетровщини — Нікопольський та Криворізький.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Нікопольському районі росіяни поцілили по районному центру, а також Покровській та Марганецькій громадах.

Загалом там пошкоджено 20 приватних будинків, 5 господарських споруд і складське приміщення. Побиті й лінії електропередач. У трьох селах без світла залишилося майже 1900 родин. Частково їх вже заживили, — зазначив Лисак.

У Грушівській громаді Криворізького району через обстріл також були знеструмлені деякі оселі, проте фахівці вже відновили мережі.