Строительство оборонительных рубежей в Курской области РФ, фото: ЦНС

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У Курській області рф почалася чергова хвилю активізації монтажу загороджень вздовж кордону області. Проте звертає місцеве керівництво та місцеві комерційні структури спільно розкрадають бюджет виділений під бетонні укріплення.

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Про це сьогодні, 15 жовтня, повідомляється на сайті ЦНС з посиланням на отримані від підпілля дані.