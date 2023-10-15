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Будівництво оборонних рубежів у Курській області рф, фото: ЦНС
Рашисти продовжують імітувати оборонні рубежі у Курській області — ЦНС (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n188327-rashysty-prodovjuut-imituvaty-oboronni-rubeji-u-kurskiy-oblasti-cns-foto.htmlРакурс
У Курській області рф почалася чергова хвилю активізації монтажу загороджень вздовж кордону області. Проте звертає місцеве керівництво та місцеві комерційні структури спільно розкрадають бюджет виділений під бетонні укріплення.
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Про це сьогодні, 15 жовтня, повідомляється на сайті ЦНС з посиланням на отримані від підпілля дані.
Замість будівництва бетонних інженерних споруд відповідно до розпоряджень російського уряду, місцева влада примушує комерційні структури курської області власним коштом закуповувати великі партії колючого дроту типу «Єгоза» та безплатно передавати будівельну техніку на потреби зс рф і прикордонної федеральної служби, — зазначають у ЦНС, опублікувавши відповідні фото.
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