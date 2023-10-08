У Курській області рф будують прикордонні оборонні споруди, фото: ЦНС

https://racurs.ua/ua/n188071-na-kurschyni-rashysty-vidbyraut-zemli-u-fermeriv-dlya-budivnyctva-oboronnyh-sporud-foto.html

Ракурс

У Курській області рф влада відбирає землі у своїх фермерів для потреб російської армії.

.

В результаті фермери виходять на акції протесту. Про це сьогодні, 8 жовтня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Фермери які входять до складу АККОР (асоціація селянських господарств та сільськогосподарських кооперативів росії) в Рильському районі Курської області, виходять на акції протесту проти знищення їх сільськогосподарських земель, — вказано в повідомленні.

Так, за інформацією ЦНС, у селі Стара Миколаївка на прикордонні з Сумщиною, російські військові активно будують опорні пункти на чорноземах фермерів.