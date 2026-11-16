Скільки цілей збила приватна ППО за час роботи, розповіли в Міноборони

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Приватна ППО збила десятки ворожих цілей, фото: Міноборони України
Скільки цілей збила приватна ППО за час роботи, розповіли в Міноборониhttps://racurs.ua/ua/n217444-skilky-ciley-zbyla-pryvatna-ppo-za-chas-roboty-rozpovily-v-minoborony.htmlРакурс
Групи приватної протиповітряної оборони (ППО) від початку роботи навесні 2026 року знищили майже 90 повітряних цілей.
Про це сьогодні, 16 листопада, повідомила прес-служба Міністерства оборони України.
Зазначається, що ще станом на кінець жовтня показник знищених повітряних цілей становив понад 60.
Кожна збита повітряна ціль — збережені життя людей, захищена інфраструктура та збережена робота підприємств, — наголошують у Міноборони.
Проєкт приватної ППО реалізується відповідно до Постанови Кабміну від 19 листопада 2025 року № 1506, яка дозволяє підприємствам забезпечити додатковий захист:
- працівників;
- виробничих потужностей;
- обʼєктів енергетики, які систематично зазнають атак безпілотних засобів противника.
Приватна ППО діє під контролем військового командування та в межах єдиної системи протиповітряної оборони ЗСУ.
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