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Ракурс
В Курской области России строят пограничные оборонные сооружения, фото: ЦНС

На Курщине рашисты отбирают земли у фермеров для строительства оборонительных сооружений (ФОТО)

8 окт 2023, 12:54
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У Курській області рф влада відбирає землі у своїх фермерів для потреб російської армії.


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В результаті фермери виходять на акції протесту. Про це сьогодні, 8 жовтня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Фермери які входять до складу АККОР (асоціація селянських господарств та сільськогосподарських кооперативів росії) в Рильському районі Курської області, виходять на акції протесту проти знищення їх сільськогосподарських земель, — вказано в повідомленні.

Так, за інформацією ЦНС, у селі Стара Миколаївка на прикордонні з Сумщиною, російські військові активно будують опорні пункти на чорноземах фермерів.

При цьому земля стає непридатна до подальшого використання. Фермери передали фото укріплень окупантів на власній землі, — додають у ЦНС, публікуючи відповідні фотознімки.

У Курській області рф будують прикордонні оборонні споруди, фото: ЦНС

Источник: Ракурс


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