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В Курской области России строят пограничные оборонные сооружения, фото: ЦНС
На Курщине рашисты отбирают земли у фермеров для строительства оборонительных сооружений (ФОТО)https://racurs.ua/n188071-na-kurschine-rashisty-otbiraut-zemli-u-fermerov-dlya-stroitelstva-oboronitelnyh-soorujeniy-foto.htmlРакурс
У Курській області рф влада відбирає землі у своїх фермерів для потреб російської армії.
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В результаті фермери виходять на акції протесту. Про це сьогодні, 8 жовтня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Фермери які входять до складу АККОР (асоціація селянських господарств та сільськогосподарських кооперативів росії) в Рильському районі Курської області, виходять на акції протесту проти знищення їх сільськогосподарських земель, — вказано в повідомленні.
Так, за інформацією ЦНС, у селі Стара Миколаївка на прикордонні з Сумщиною, російські військові активно будують опорні пункти на чорноземах фермерів.
При цьому земля стає непридатна до подальшого використання. Фермери передали фото укріплень окупантів на власній землі, — додають у ЦНС, публікуючи відповідні фотознімки.
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