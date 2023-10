ХАМАС убил 148 иностранцев во время атаки на Израиль

Міністерство закордонних справ Ізраїлю у неділю, 15 жовтня, оновило дані про загиблих 7 жовтня іноземних громадян. За цими даними, ХАМАС у процесі своєї вилазки 7 жовтня вбив 148 громадян інших держав, крім Ізраїлю.

Найбільше серед убитих і зниклих безвісти — громадян США. За даними МЗС Ізраїлю, 19 власників американського паспорта було вбито і 20 вважаються зниклими безвісти.

Держдепартамент США в неділю оголосив, що 7 жовтня загинули не менше 30 громадян США, а зниклими безвісти перебуває 13 осіб — вони, ймовірно, взяті в заручники.

Таїланд і Франція втратили по 15 своїх громадян, Україна і рф по 13, Велика Британія та Аргентина по вісім. Усього ж жертвами ХАМАС стали громадяни тридцяти країн.

Нагадаємо, що бойовики терористичного руху ХАМАС напав на Ізраїль вранці 7 жовтня. Вони випустили тисячі ракет із підконтрольного їм сектору Газа, а потім прорвалися до прикордонних районів Ізраїлю, де вбивали та захоплювали у заручники мирних жителів.

Армія оборони Ізраїлю у відповідь почала завдавати масованих ударів по сектору Гази. Ізраїльська влада офіційно оголосила, що країна перебуває у стані війни. ЦАХАЛ готується до наземної операції у секторі Гази.

8 жовтня видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела писало, що спланувати напад на Ізраїль бойовикам ХАМАС допомогли іранські спецслужби. За даними видання, Іран не лише поділився розвідданими з ХАМАС, але офіцери іранського Корпусу вартових ісламської революції безпосередньо брали участь у розробці планів нападу. Тегеран це заперечував. Дані американської розвідки також свідчать, що «ключові іранські лідери були здивовані» атакою ХАМАС на Ізраїль, пише The New York Times.