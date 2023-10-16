Ракурсhttps://racurs.ua/
ХАМАС убил 148 иностранцев во время атаки на Израиль
ХАМАС убил 148 иностранцев во время атаки на Израильhttps://racurs.ua/n188336-hamas-ubil-148-inostrancev-vo-vremya-ataki-na-izrail.htmlРакурс
Міністерство закордонних справ Ізраїлю у неділю, 15 жовтня, оновило дані про загиблих 7 жовтня іноземних громадян. За цими даними, ХАМАС у процесі своєї вилазки 7 жовтня вбив 148 громадян інших держав, крім Ізраїлю.
.
Найбільше серед убитих і зниклих безвісти — громадян США. За даними МЗС Ізраїлю, 19 власників американського паспорта було вбито і 20 вважаються зниклими безвісти.
Держдепартамент США в неділю оголосив, що 7 жовтня загинули не менше 30 громадян США, а зниклими безвісти перебуває 13 осіб — вони, ймовірно, взяті в заручники.
Таїланд і Франція втратили по 15 своїх громадян, Україна і рф по 13, Велика Британія та Аргентина по вісім. Усього ж жертвами ХАМАС стали громадяни тридцяти країн.
Нагадаємо, що бойовики терористичного руху ХАМАС напав на Ізраїль вранці 7 жовтня. Вони випустили тисячі ракет із підконтрольного їм сектору Газа, а потім прорвалися до прикордонних районів Ізраїлю, де вбивали та захоплювали у заручники мирних жителів.
Армія оборони Ізраїлю у відповідь почала завдавати масованих ударів по сектору Гази. Ізраїльська влада офіційно оголосила, що країна перебуває у стані війни. ЦАХАЛ готується до наземної операції у секторі Гази.
8 жовтня видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела писало, що спланувати напад на Ізраїль бойовикам ХАМАС допомогли іранські спецслужби. За даними видання, Іран не лише поділився розвідданими з ХАМАС, але офіцери іранського Корпусу вартових ісламської революції безпосередньо брали участь у розробці планів нападу. Тегеран це заперечував. Дані американської розвідки також свідчать, що «ключові іранські лідери були здивовані» атакою ХАМАС на Ізраїль, пише The New York Times.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...