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Туск и Качиньский сделали первые заявления, оппозиция способна сформировать правительство - выборы в Польше

Выборы в Польше — Туск и Качиньский сделали первые заявления, оппозиция способна сформировать правительство

16 окт 2023, 08:51
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Лідер польської опозиції Дональд Туск оголосив, що опозиція має достатньо голосів для формування уряду, тож це означає «початок нової ери для країни».


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Згідно з результатами екзит-полу, три опозиційні партії Польщі разом отримали 248 місць у 460-місній нижній палаті парламенту. Водночас правляча партія «Право і справедливість» разом із потенційним партнером «Конфедерацією» можуть отримати 212 місць.

Я багато років був політиком. Я спортсмен. Ніколи в житті я не був таким щасливим, що посів, здавалося б, друге місце. Польща перемогла. Демократія перемогла. Ми усунули їх від влади, — цитує Туска RMF FM.

Туск є лідером «Громадянської коаліції», яка, попередньо, набрала 31,6% голосів.

Лідер «Права і справедливості» Ярослав Качинський визнав неоднозначний результат. Він сказав, що результат його партії (майже 37% голосів) був успішним, адже партія здобула найбільшу кількість голосів на трьох парламентських виборах поспіль.

Остаточні результати виборів мають з’явитися до ранку вівторка.

Источник: Ракурс


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