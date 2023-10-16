Вибори у Польщі - Туск та Качинський зробили перші заяви, опозиція здатна сформувати уряд

https://racurs.ua/ua/n188339-vybory-u-polschi-tusk-ta-kachynskyy-zrobyly-pershi-zayavy-opozyciya-zdatna-sformuvaty-uryad.html

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Лідер польської опозиції Дональд Туск оголосив, що опозиція має достатньо голосів для формування уряду, тож це означає «початок нової ери для країни».

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Згідно з результатами екзит-полу, три опозиційні партії Польщі разом отримали 248 місць у 460-місній нижній палаті парламенту. Водночас правляча партія «Право і справедливість» разом із потенційним партнером «Конфедерацією» можуть отримати 212 місць.

Я багато років був політиком. Я спортсмен. Ніколи в житті я не був таким щасливим, що посів, здавалося б, друге місце. Польща перемогла. Демократія перемогла. Ми усунули їх від влади, — цитує Туска RMF FM.

Туск є лідером «Громадянської коаліції», яка, попередньо, набрала 31,6% голосів.

Лідер «Права і справедливості» Ярослав Качинський визнав неоднозначний результат. Він сказав, що результат його партії (майже 37% голосів) був успішним, адже партія здобула найбільшу кількість голосів на трьох парламентських виборах поспіль.

Остаточні результати виборів мають з’явитися до ранку вівторка.