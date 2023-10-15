Вибори у Польщі - екзит-пол показав першість PiS, але опозиція Туска здатна створити коаліцію

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На парламентських виборах у Польщі, ймовірно, перемогла партія PiS — «Право і справедливість». Утім, відповідно до екзит-пола, опозиція Дональда Туска з «Громадянської платформи» здатна створити коаліцію.

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Екзит-пол, оголошений у Польщі після 21.00 за місцевим часом, показав, що PiS перемогла на парламентських виборах із результатом 36,8% (200 місць), друге місце посіла Громадянська коаліція, яка набрала 31,6% (163 місця).

Наступні місця посіли: «Третя дорога» з підтримкою 13% (55 місць), «Нові ліві» («Лівиця») з 8,6% голосів. виборців (30 місць) і «Конфедерація» з підтримкою 6,2% (12 місць).

«Громадянська платформа», «Третій шлях» і «Нові ліві» мають загалом 248 місць. Абсолютна більшість у парламенті становить 231 місце.

15 жовтня поляки обрали 460 депутатів і 100 сенаторів. Паралельно з виборами також проходив загальнонаціональний референдум. Виборчі дільниці працювали з 7.00 до 21.00. Право голосу мали 28 638 798 поляків, які проголосували у 29 922 окружних виборчих комісіях країни та 417 виборчих комісіях за кордоном.

За даними екзит-полу, явка на виборах склала 73%.