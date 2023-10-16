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В Карпатах ударил мороз
В Карпатах ударил морозhttps://racurs.ua/n188342-v-karpatah-udaril-moroz.htmlРакурс
Різке похолодання прийшло в Україну. Зокрема, у Карпатах випав і сніг, і вдарив мороз.
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Станом на 8.00 16 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 30 м), вітер західний, 4 м/с., повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
Температура повітря опустилася до 6 градусів морозу. Тим часом уранці 15 жовтня тут фіксували 6 градусів тепла.
В Україну суне різке погіршення погоди, писала наприкінці минулого тижня синоптик Наталія Діденко.
Весь наступний тиждень буде холодно, з періодичними дощами та рвучким вітром, можливий навіть мокрий сніг.
За її прогнозом, у понеділок, 16 жовтня, максимальна температура повітря ледь досягатиме +7-+12 градусів, а на півдні — до +15 градусів.
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