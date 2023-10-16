САУ «Гвоздика» и «Нона-С» — рота «Ахиллес» уничтожает россиян на Бахмутском направлении

https://racurs.ua/n188348-sau-gvozdika-i-nona-s-rota-ahilles-unichtojaet-rossiyan-na-bahmutskom-napravlenii-video.html

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Рота ударних БпАК «Ахіллес» 92 ОШБр знищує росіян на Бахмутському напрямку.

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Було уражено САУ 2с1 «Гвоздика» та САУ 2с9 «Нона-С».

Окрім того, FPV-камікадзе влучно поцілили у чотири бліндажі з особовим складом противника.

Сукупна вартість ураженої техніки ворога — 1,8 млн дол.

Раніше підрозділ «Ахіллес» 92-ї окремої бригади імені кошового отамана Івана Сірка знищив два танки Т-80 русонацистів на Сватівському напрямку.