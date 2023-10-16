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САУ «Гвоздика» та «Нона-С» - рота «Ахіллес» знищує росіян на Бахмутському напрямку (ВІДЕО)

САУ «Гвоздика» та «Нона-С» — рота «Ахіллес» знищує росіян на Бахмутському напрямку (ВІДЕО)

16 жов 2023, 12:20
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Рота ударних БпАК «Ахіллес» 92 ОШБр знищує росіян на Бахмутському напрямку.


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Було уражено САУ 2с1 «Гвоздика» та САУ 2с9 «Нона-С».

Окрім того, FPV-камікадзе влучно поцілили у чотири бліндажі з особовим складом противника.

Сукупна вартість ураженої техніки ворога — 1,8 млн дол.

Раніше підрозділ «Ахіллес» 92-ї окремої бригади імені кошового отамана Івана Сірка знищив два танки Т-80 русонацистів на Сватівському напрямку.

Джерело: Ракурс


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