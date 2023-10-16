Сотруднику ТЦК в Ивано-Франковске сообщили о подозрении по делу о фиктивной службе футболистов

https://racurs.ua/n188350-sotrudniku-tck-v-ivano-frankovske-soobschili-o-podozrenii-po-delu-o-fiktivnoy-slujbe-futbolistov.html

Ракурс

Фіктивно влаштував на роботу прикарпатських футболістів: командиру роти охорони Івано-Франківського обласного ТЦК повідомили про підозру.

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«Військовослужбовці» прогуляли загалом 1 100 днів служби, проте регулярно отримували фінансове забезпечення згідно зі штатним розписом центру, повідомила 16 жовтня прес-служба МВС.

Внаслідок таких дій бюджету завдано збитків на суму майже 1,5 млн грн.

Встановлено, що фігурант зарахував на військову службу до підрозділів охорони ТЦК та СП футболістів місцевого футбольного клубу. Після прийняття «присяги» сім футболістів несли службу виключно на папері, продовжуючи жити звичним життям.

«Ракурс» повідомляв, що у рамках кримінального провадження правоохоронці провели 34 санкціоновані обшуки у приміщеннях ТЦК, військової частини, футбольного клубу, а також за місцями проживання фігурантів.

«Новобранці» отримували можливість фактично не проходити військову службу та отримувати від держави грошове та матеріальне забезпечення. Деякі з них грали у матчах в складі футбольного клубу з Прикарпаття.