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НАБУ отстранило главу одесского управления, которого наградил Кивалов
НАБУ отстранило главу одесского управления, которого наградил Киваловhttps://racurs.ua/n188352-nabu-otstranilo-glavu-odesskogo-upravleniya-kotorogo-nagradil-kivalov.htmlРакурс
Голову одеського управління НАБУ Володимира Деуліна, якого нещодавно нагородив Сергій Ківалов, відсторонили від виконання посадових обов’язків.
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Антикорупційно бюро 16 жовтня повідомило, що розпочало службову перевірку за фактом участі Деуліна у заході з нагоди Дня юриста, який проходив в Юракадемії.
Ківалов, якого НАБУ підозрює у підкупу суддів, 8 жовтня нагородив директора одеського управління з приводу Дня юриста.
У червні 2021 року детективи НАБУ провели обшуки в адміністративному корпусі НУ «Одеська юридична академія», яку очолює Ківалов.
Слідчі дії відбувалися в межах кримінального провадження про можливу розтрату бюджетних грошей в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України) під час ремонту приміщень вишу.
Сам Сергій Ківалов фігурує у справі про «плівки Вовка», яку зараз слухає Вищий антикорупційний суд. За інформацією «Дзеркала тижня», НАБУ зафіксувала розмову між головою Окружного адмінсуду Києва Павлом Вовком і Сергієм Ківаловим, де суддя просить останнього підтримати позов проти Вищої кваліфікаційної комісії суддів, якщо раптом на нього «буде виходити хтось із Суворовського райсуду Одеси».
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