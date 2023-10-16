В Украину прибыл первый бронированный автомобиль скорой помощи

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Ракурс

До України прибула перша броньована автівка швидкої допомоги.

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Автомобілі призначені для евакуації поранених з лінії фронту.

Ці авто можуть їхати розбитими польовими дорогами та навіть зі спущеними шинами. У разі втрати тиску завдяки спеціальній конструкції швидкість варіюється від 50 до 150 км.

Машина вартує понад 9,5 млн грн. Загалом закуплено 13 таких «швидких». Їх виготовили спеціально під замовлення в Канаді, повідомив голова профільного комітету Ради Михайло Радуцький у Фейсбук.

«Швидкі» придбали за кошти ініціативи United24.

На початку травня 2022 року президент Володимир Зеленський оголосив про запуск фандрейзингової платформи для збору коштів для підтримки нашої країни під час війни. Зокрема, їх витрачають на потреби медичної галузі.

Зробити пожертву можна з будь-якої країни світу на сайті https://u24.gov.ua/. Щоб допомогти системі охорони здоров’я України, необхідно на платформі зробити благодійний внесок за напрямом «гуманітарна та медична допомога».