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Ракурс
Джо Байден посетит Израиль. Фото:

США анонсировали визит Байдена в Израиль

17 окт 2023, 09:19
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Джо Байден, президент США, відвідає Ізраїль у середу, 18 жовтня.


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Своїм візитом американський лідер має намір продемонструвати підтримку одному із ключових союзників у регіоні. Це буде рішучим сигналом про те, що Сполучені Штати Америки підтримують Ізраїль. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає AP.

Білий дім вже обіцяв Ізраїлю військову підтримку, а також відправив у регіон дві авіаносні групи ВМС та морських піхотинців. Також Байден заявляв, що США мають можливості та зобов’язання підтримувати й Ізраїль, і Україну.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що Ізраїль відхилив прохання президента України Володимира Зеленського відвідати країну. Глава держави планував здійснити візит до Ізраїлю на знак солідарності у зв’язку з нападом ХАМАСу, проте його запит було відхилено з мотивацією, що це «не на часі».

Джерело: AP

Источник: Ракурс


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