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Джо Байден посетит Израиль. Фото:
США анонсировали визит Байдена в Израильhttps://racurs.ua/n188376-ssha-anonsirovali-vizit-baydena-v-izrail.htmlРакурс
Джо Байден, президент США, відвідає Ізраїль у середу, 18 жовтня.
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Своїм візитом американський лідер має намір продемонструвати підтримку одному із ключових союзників у регіоні. Це буде рішучим сигналом про те, що Сполучені Штати Америки підтримують Ізраїль. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає AP.
Білий дім вже обіцяв Ізраїлю військову підтримку, а також відправив у регіон дві авіаносні групи ВМС та морських піхотинців. Також Байден заявляв, що США мають можливості та зобов’язання підтримувати й Ізраїль, і Україну.
Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що Ізраїль відхилив прохання президента України Володимира Зеленського відвідати країну. Глава держави планував здійснити візит до Ізраїлю на знак солідарності у зв’язку з нападом ХАМАСу, проте його запит було відхилено з мотивацією, що це «не на часі».
Джерело: AP
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