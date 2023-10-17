Джо Байден здійснить візит до Ізраїлю. Фото:

https://racurs.ua/ua/n188376-ssha-anonsuvaly-vizyt-baydena-do-izrayilu.html

Ракурс

Джо Байден, президент США, відвідає Ізраїль у середу, 18 жовтня.

.

Своїм візитом американський лідер має намір продемонструвати підтримку одному із ключових союзників у регіоні. Це буде рішучим сигналом про те, що Сполучені Штати Америки підтримують Ізраїль. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає AP.

Білий дім вже обіцяв Ізраїлю військову підтримку, а також відправив у регіон дві авіаносні групи ВМС та морських піхотинців. Також Байден заявляв, що США мають можливості та зобов’язання підтримувати й Ізраїль, і Україну.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що Ізраїль відхилив прохання президента України Володимира Зеленського відвідати країну. Глава держави планував здійснити візит до Ізраїлю на знак солідарності у зв’язку з нападом ХАМАСу, проте його запит було відхилено з мотивацією, що це «не на часі».

Джерело: AP