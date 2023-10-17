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Вночі ППО України потужно відпрацювало. Фото:

рф вночі атакувала Україну ракетами та «Шахедами» — скільки цілей вдалося знищити

17 жов 2023, 08:49
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Російська авіація та армія вночі 17 жовтня завдали по Україні комбінованого удару із застосуванням крилатої ракети, а також ракет комплексу С-300 та дронів-камікадзе.


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Ворог застосував для атаки керовану авіаційну ракету Х-59, зенітні керовані ракети С-300 і шість безпілотників типу Shahed-136/131. Протиповітряна оборона України знищила одну керовану авіа Х-59 та шість «Шахедів». Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили в Telegram.

Зазначається, що «Шахеди» ворог запускав з району мису Чуада в окупованому Криму, а ракету Х-59 випустив літак Су-34. А на східному напрямку росіяни запускали ракети С-300.

Тим часом голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім поінформував, що сили ППО близько 3.30 збили над областю ракету типу Х-59.

Нагадаємо, вночі 16 жовтня росіяни атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер М», п’ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59 та 12 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. ППО знищили дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 «Шахедів».

Джерело: Ракурс


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