Скорость падения 3,5 тыс. км/ч – что известно о баллистических ракетах ATACMS

https://racurs.ua/n188401-skorost-padeniya-3-5-tys-km-ch-chto-izvestno-o-ballisticheskih-raketah-atacms.html

Ракурс

ATACMS — далекобійна високоточна балістична ракета, яка може вражати цілі на відстані до 300 кілометрів. Після пострілу вона здіймається вгору і далі, розганяючись, б'є по цілі майже вертикально. Швидкість падіння ATACMS понад 3,5 тис. км за годину.

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Сьогодні президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна отримала далекобійні ракети ATACMS та застосувала їх на полі бою. Раніше про це повідомили західні медіа, коментуючи удари Сил оборони по аеропортах військ рф у Бердянську та Луганську.

Розмови про те, що Україна отримає ракети, почались ще минулого літа, коли країні передали системи HIMARS, з яких можна їх запускати.