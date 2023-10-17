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Що відомо про ракети ATACMS
Швидкість падіння 3,5 тис. км/год — що відомо про балістичні ракети ATACMShttps://racurs.ua/ua/n188401-shvydkist-padinnya-3-5-tys-km-god-scho-vidomo-pro-balistychni-rakety-atacms.htmlРакурс
ATACMS — далекобійна високоточна балістична ракета, яка може вражати цілі на відстані до 300 кілометрів. Після пострілу вона здіймається вгору і далі, розганяючись, б'є по цілі майже вертикально. Швидкість падіння ATACMS понад 3,5 тис. км за годину.
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Сьогодні президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна отримала далекобійні ракети ATACMS та застосувала їх на полі бою. Раніше про це повідомили західні медіа, коментуючи удари Сил оборони по аеропортах військ рф у Бердянську та Луганську.
Розмови про те, що Україна отримає ракети, почались ще минулого літа, коли країні передали системи HIMARS, з яких можна їх запускати.
Хоча у ЗМІ ATACMS часто називають далекобійними ракетами, це не зовсім правильно.
Їхній радіус дії справді набагато більший, ніж у високоточних ракет GMLRS (Україна використовує GMLRS з літа 2022 року), які б’ють приблизно на 90 км.
При цьому балістичні ракети ATACMS формально належать до класу оперативно-тактичних ракет — разом із GMLRS, російськими «Точкою У» та «Іскандером» чи українською «Вільхою».
Дальність балістичних ракет малої дальності, що йдуть після оперативно-тактичних, починається від 500 км.
ATACMS та GMLRS запускають з тих же пускових установок HIMARS та M270 MLRS. Тільки при використанні балістичної ракети замість пускового контейнера із шістьма невеликими ракетами використовують контейнер із однією великою.
Оперативно-тактичні ракети спочатку створювали для того, щоб вражати цілі в рамках фронтової операції, наприклад, штаби, вузли зв’язку, позиції артилерії та ППО, аеродроми та мости.
Однак дальність ATACMS в 300 км могла б дозволити ЗСУ вражати вже стратегічні цілі та вплинути на результат війни.
Ракети ATACMS розроблялися з кінця 1970-х років, а їхній бойовий дебют відбувся під час операції «Буря в пустелі» у 1991 році, де вони показали себе як дуже ефективну зброю.
Можна виділити два типи — ракети з фугасною бойовою частиною для ураження укріплених цілей, таких як мости і бункери, а також з касетною боєголовкою, яка призначена для ураження неброньованих цілей на великій площі.
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