Перед утечкой на газопроводе Balticconnector заметили суда под флагом рф и Гонконга

https://racurs.ua/n188402-pered-utechkoy-na-gazoprovode-balticconnector-zametili-suda-pod-flagom-rf-i-gonkonga.html

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Поліція Фінляндії заявила, що перед витоком на газогоні Balticconnector було помічено кілька суден — зокрема під прапором росії та Гонконгу.

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Далі правоохоронці з іншими відомствами будуть аналізувати маршрут руху та історію експлуатації суден.

Раніше президент країни повідомив, що, ймовірно, витік стався через «зовнішню діяльність». Низка ЗМІ підозрює рф.

Крім того, сьогодні стало відомо, що Швеція виявила пошкодження підводного телекомунікаційного кабелю, прокладеного до Естонії. Швидше за все, це сталося тоді, коли був пошкоджений газогін Balticconnector.

Це не повний обрив кабелю, а часткове пошкодження, — каже виданню Еxpressen. se міністр оборони.

Що саме спричинило інцидент, там поки теж не знають.

Раніше президент країни повідомив, що, ймовірно, витік стався через «зовнішню діяльність». Низка ЗМІ підозрює рф.