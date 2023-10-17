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Перед витоком на газогоні Balticconnector помітили судна під прапором росії та Гонконгу
Перед витоком на газогоні Balticconnector помітили судна під прапором росії та Гонконгуhttps://racurs.ua/ua/n188402-pered-vytokom-na-gazogoni-balticconnector-pomityly-sudna-pid-praporom-rosiyi-ta-gonkongu.htmlРакурс
Поліція Фінляндії заявила, що перед витоком на газогоні Balticconnector було помічено кілька суден — зокрема під прапором росії та Гонконгу.
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Далі правоохоронці з іншими відомствами будуть аналізувати маршрут руху та історію експлуатації суден.
Раніше президент країни повідомив, що, ймовірно, витік стався через «зовнішню діяльність». Низка ЗМІ підозрює рф.
Крім того, сьогодні стало відомо, що Швеція виявила пошкодження підводного телекомунікаційного кабелю, прокладеного до Естонії. Швидше за все, це сталося тоді, коли був пошкоджений газогін Balticconnector.
Це не повний обрив кабелю, а часткове пошкодження, — каже виданню Еxpressen. se міністр оборони.
Що саме спричинило інцидент, там поки теж не знають.
Раніше президент країни повідомив, що, ймовірно, витік стався через «зовнішню діяльність». Низка ЗМІ підозрює рф.
Про те, що у Фінляндії пошкоджено газопровід Balticconnector та керівництво країни не виключає «російський слід», раніше повідомив премʼєр-міністр Петтері Орпо. Він припустив, що витік стався через «зовнішню діяльність».
У політичному й військовому керівництві Фінляндії припускають, що за інцидентом могла стояти росія, повідомляє фінська газета Iltalehti з посиланням на власні джерела.
Balticconnector — це газогін, яким природний газ транспортується між Фінляндією та Естонією. Він почав роботу у 2020 році, коли Фінляндія на тлі вторгнення рф до України відмовилася від російського газу, фінська енергетична компанія Gasum оголосила, що буде поставляти природний газ своїм споживачам з інших джерел через трубопровід Balticconnector.
У квітні 2023 року суспільні мовники Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії випустили розслідування, у якому стверджувалося, що російські розвідувальні кораблі, ймовірно, здійснюють підготовку перед диверсією проти енергетичних та інфраструктурних об'єктів у Балтійському і Північному морях.
Спецслужби Фінляндії вже заявили, що інцидент на газогоні Balticconnector становить загрозу національній безпеці країни. Розслідуванням займаються фінські Сили оборони.
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