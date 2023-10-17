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Залужный показал работу ATACMS в Украине — очень мощное видео

Залужный показал работу ATACMS в Украине — очень мощное видео

17 окт 2023, 22:09
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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав роботу ATACMS в Україні. По ворогу полетіли три таких балістичних ракети.


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Спочатку президент Володимир Зеленський, а згодом Білий дім 17 жовтня підтвердили передачу Україні ракет ATACMS із дальністю 165 км.

У заяві його представника йдеться, що це «значно підвищить бойовий потенціал» ЗСУ.

Поки що США передали нам «менше дюжини» далекобійних ракет ATACMS, пише Associated Press із посиланням на неназваних американських чиновників.

Источник: Ракурс


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