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Залужный показал работу ATACMS в Украине — очень мощное видео
Залужный показал работу ATACMS в Украине — очень мощное видеоhttps://racurs.ua/n188404-zalujnyy-pokazal-rabotu-atacms-v-ukraine-ochen-moschnoe-video.htmlРакурс
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав роботу ATACMS в Україні. По ворогу полетіли три таких балістичних ракети.
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Спочатку президент Володимир Зеленський, а згодом Білий дім 17 жовтня підтвердили передачу Україні ракет ATACMS із дальністю 165 км.
У заяві його представника йдеться, що це «значно підвищить бойовий потенціал» ЗСУ.
Поки що США передали нам «менше дюжини» далекобійних ракет ATACMS, пише Associated Press із посиланням на неназваних американських чиновників.
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