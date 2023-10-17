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Залужний показав роботу ATACMS в Україні - дуже потужне відео
Залужний показав роботу ATACMS в Україні — дуже потужне відеоhttps://racurs.ua/ua/n188404-zalujnyy-pokazav-robotu-atacms-v-ukrayini-duje-potujne-video.htmlРакурс
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав роботу ATACMS в Україні. По ворогу полетіли три таких балістичних ракети.
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Спочатку президент Володимир Зеленський, а згодом Білий дім 17 жовтня підтвердили передачу Україні ракет ATACMS із дальністю 165 км.
У заяві його представника йдеться, що це «значно підвищить бойовий потенціал» ЗСУ.
Поки що США передали нам «менше дюжини» далекобійних ракет ATACMS, пише Associated Press із посиланням на неназваних американських чиновників.
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