Залужний показав роботу ATACMS в Україні - дуже потужне відео

https://racurs.ua/ua/n188404-zalujnyy-pokazav-robotu-atacms-v-ukrayini-duje-potujne-video.html

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав роботу ATACMS в Україні. По ворогу полетіли три таких балістичних ракети.

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Спочатку президент Володимир Зеленський, а згодом Білий дім 17 жовтня підтвердили передачу Україні ракет ATACMS із дальністю 165 км.

У заяві його представника йдеться, що це «значно підвищить бойовий потенціал» ЗСУ.

Поки що США передали нам «менше дюжини» далекобійних ракет ATACMS, пише Associated Press із посиланням на неназваних американських чиновників.