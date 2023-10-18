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Есть погибшие - оккупанты ударили по частному сектору в Днепре

Есть погибшие — оккупанты ударили по частному сектору в Днепре (ФОТО)

18 окт 2023, 10:47
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Армія рф вранці 18 жовтня вдарила ракетами по приватному сектору в Дніпрі.


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Є загиблі та поранені, заявив міський голова Борис Філатов без подробиць.

Попередньо, одна людина загинула, ще троє - поранені, повідомив керівник ОВА Лисак

Війська рф поцілили по приватних будинках у Дніпровському районі. Вже відомо про шість пошкоджених будівель. Усі наслідки наразі уточнюють.

Голова Офісу президента згодом уточнив, що удар був по селу Обухівка, що межує із Дніпром.

У ніч на 18 жовтня російські воєнні злочинці завдали удару по центру Запоріжжя.

Источник: Ракурс


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