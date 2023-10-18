Есть погибшие - оккупанты ударили по частному сектору в Днепре

https://racurs.ua/n188415-est-pogibshie-okkupanty-udarili-po-chastnomu-sektoru-v-dnepre.html

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Армія рф вранці 18 жовтня вдарила ракетами по приватному сектору в Дніпрі.

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Є загиблі та поранені, заявив міський голова Борис Філатов без подробиць.

Попередньо, одна людина загинула, ще троє - поранені, повідомив керівник ОВА Лисак

Війська рф поцілили по приватних будинках у Дніпровському районі. Вже відомо про шість пошкоджених будівель. Усі наслідки наразі уточнюють.

Голова Офісу президента згодом уточнив, що удар був по селу Обухівка, що межує із Дніпром.

У ніч на 18 жовтня російські воєнні злочинці завдали удару по центру Запоріжжя.