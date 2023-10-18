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Есть погибшие - оккупанты ударили по частному сектору в Днепре
Есть погибшие — оккупанты ударили по частному сектору в Днепре (ФОТО)https://racurs.ua/n188415-est-pogibshie-okkupanty-udarili-po-chastnomu-sektoru-v-dnepre.htmlРакурс
Армія рф вранці 18 жовтня вдарила ракетами по приватному сектору в Дніпрі.
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Є загиблі та поранені, заявив міський голова Борис Філатов без подробиць.
Попередньо, одна людина загинула, ще троє - поранені, повідомив керівник ОВА Лисак
Війська рф поцілили по приватних будинках у Дніпровському районі. Вже відомо про шість пошкоджених будівель. Усі наслідки наразі уточнюють.
Голова Офісу президента згодом уточнив, що удар був по селу Обухівка, що межує із Дніпром.
У ніч на 18 жовтня російські воєнні злочинці завдали удару по центру Запоріжжя.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
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