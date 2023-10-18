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Окупанти вдарили по приватному сектору у Дніпрі, є загиблі
Окупанти вдарили по приватному сектору у Дніпрі, є загиблі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n188415-okupanty-vdaryly-po-pryvatnomu-sektoru-u-dnipri-ie-zagybli.htmlРакурс
Армія рф вранці 18 жовтня вдарила ракетами по приватному сектору в Дніпрі.
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Є загиблі та поранені, заявив міський голова Борис Філатов без подробиць.
Попередньо, одна людина загинула, ще троє - поранені, повідомив керівник ОВА Лисак
Війська рф поцілили по приватних будинках у Дніпровському районі. Вже відомо про шість пошкоджених будівель. Усі наслідки наразі уточнюють.
Голова Офісу президента згодом уточнив, що удар був по селу Обухівка, що межує із Дніпром.
У ніч на 18 жовтня російські воєнні злочинці завдали удару по центру Запоріжжя.
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