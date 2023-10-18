«Ісламський джихад» випустив 10 ракет перед вибухом у лікарні, заявив ЦАХАЛ

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Ізраїльські військові на ранковому брифінгу 18 жовтня заявили, що відповідальність за вибух у лікарні в секторі Газа несе угруповання «Ісламський джихад», а не Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

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Ми негайно провели перевірку з усіма відповідними підрозділами, — сказав журналістам представник ЦАХАЛ контр-адмірал Даніель Хагарі.

За його твердженням, у вівторок о 18.15 за місцевим часом перед вибухом у лікарні ХАМАС випустив ракети по Ізраїлю. О 18.59 вже «Ісламський джихад» випустив із цвинтаря, який поблизу лікарні, залп із приблизно 10 ракет.

Водночас надійшли повідомлення про вибух у лікарні міста Газа, наголосив представник ЦАХАЛу.

Зроблені раніше заяви про причетність до удару по лікарні «Ісламський джихад» назвав брехнею.

Тим часом ЦАХАЛ знову закликає палестинців евакуюватися — до «гуманітарної зони»

Ізраїльські військові заявили в середу, що гуманітарна допомога буде надана палестинцям, які залишили місто Газа, але не уточнили, яка саме допомога і яким чином, пише Reuters.

У новому повідомленні про евакуацію, опублікованому в інтернеті наступного дня після удару по лікарні, жертвами якого стали сотні людей, ізраїльські військові заявили, що в Аль-Мавасі, за 28 км на південь від міста Газа, є «гуманітарна зона» з доступною допомогою.

«Аль-Мавасі — це місце, де міжнародна гуманітарна допомога надаватиметься в міру необхідності», — йдеться в повідомленні ЦАХАЛ.

На запитання агентства Reuters, чи дозволяється вже доставляти допомогу в Сектор Гази (і якщо так, то де і коли) представник ізраїльських військових не дав негайної відповіді. Раніше десятки фур з гуманітарною допомогою не могли перетнути кордон сектору Газа через єдиний пропускний пункт у Рафаху.

Нагадаємо, палестинська влада напередодні ввечері заявила, що кілька сотень людей загинули внаслідок ізраїльського авіаудару по лікарні Аль-Ахлі. Ізраїль заявив, що на лікарню впала ракета, запущена «Ісламським джихадом».

Це найбільша одноразова кількість жертв з моменту нападу ХАМАС на Ізраїль. Обстріл лікарні викликав протести на Західному Березі Йордану, у Стамбулі та Аммані. Представник палестинського міністерства охорони здоров’я заявив рано-вранці в середу, що рятувальники все ще витягують тіла з-під завалів.

Представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі, своєю чергою, повідомив журналістам, що ракети, випущені групою бойовиків «Ісламського джихаду», пролетіли повз будівлю лікарні та потрапили до паркування.

Інший представник ізраїльської армії Джонатан Конрікус заявив CNN, що військові перехопили розмову, в якій бойовики нібито визнали осічку. Він пообіцяв опублікувати запис.

«Ісламський джихад» заперечує, що якась із його ракет має відношення до вибуху в лікарні.

«Ісламський джихад», що підтримується Іраном, взяв участь у нападі ХАМАС на Ізраїль, його бойовики, як і ХАМАС, запускали ракети по Ізраїлю.

Удар по лікарні викликав засудження багатьох країн світу напередодні візиту президента США Джозефа Байдена до Ізраїлю. росія та ОАЕ вимагали провести засідання Ради Безпеки ООН.