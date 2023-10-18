Байден согласился с выводом Израиля о том, что по больнице в Секторе Газа ударили сами террористы

https://racurs.ua/n188420-bayden-soglasilsya-s-vyvodom-izrailya-o-tom-chto-po-bolnice-v-sektore-gaza-udarili-sami-terroristy.html

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Президент США Джо Байден приєднався до Ізраїлю в трактуванні нічного удару по лікарні в Секторі Гази.

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Раніше Ізраїль представив результати свого розслідування того, що сталося, з яких випливає, що ЦАХАЛ не має відношення до удару, а ракета, що впала на лікарню, була запущена палестинським «Ісламським джихадом».

Я глибоко засмучений вибухом у лікарні у Газі вчора. Ґрунтуючись на тому, що я бачив, здається, що це зробила інша сторона, не ви. Але багато хто в цьому не впевнений, — сказав Байден під час спільної прес-конференції з Нетаньяху.

Байден прибув до Ізраїлю як друг, але поставить уряду багато жорстких питань. Так описали візит у Білому домі.

Уранці 18 жовтня Байден та прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зустрілися в аеропорту Тель-Авіва. За кілька хвилин після приземлення президентського борту в Бен-Гуріоні на півдні Ізраїлю спрацювала сирена повітряної тривоги.

У вівторок увечері ракета вдарила по клініці у секторі Газа. Як повідомило підконтрольне ХАМАС «Міністерство охорони здоров’я Палестини», загинули сотні людей. Бойовики звинуватили в ударі армію Ізраїлю.

Там заперечують звинувачення, заявляючи, що то була ракета самих терористів. Радник Байдена з національної безпеки Джон Кірбі заявив, що президент не міг не прилетіти до своїх союзників у такий важкий момент для Ізраїлю.

При цьому, за словами Кірбі, хоча голова Білого дому прибув як друг, він має намір поставити керівництву Ізраїлю низку жорстких питань, зокрема щодо операції в Газі та долі мирних палестинців.