Российские захватчики увеличили количество атак у Марьинки, фото: «Новинарня»

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Російські загарбники активізувалися біля Мар’їнки — якщо останнім часом фіксувалось в середньому 10 атак ворога, то за минулу добу Сили оборони відбили 20 атак.

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Про це сьогодні, 18 жовтня, в ефірі національного телемарафону розповів речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун, повідомляє агентство «Укрінформ».

Минулої доби було відбито понад 20 атак окупантів, якщо рахувати і Мар’їнку, і Новомихайлівку. Також дві атаки на Донеччині ще зафіксовано південніше Золотої Ниви і південніше Причистівки, — зазначив він.

За інформацією речника, на Запорізькому напрямку ворог вивчає оборону українських сил та намагається відновити втрачене положення, зокрема, південно-західніше Роботиного. Водночас Сили оборони продовжують наступальні дії та мають частковий успіх південніше Роботиного.

В зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» наразі, отримавши жорстку відсіч за попередній тиждень та втративши понад 300 одиниць техніки і понад 3 тисячі мертвими та пораненими, ворог проводить перегрупування. Минулої доби ми відбили 5 атак ворога, очікуємо на подальшу активність, готуємося, — розповів Штупун.

Також він повідомив, що за тиждень на Донеччині було знищено чотири літаки окупантів.

Також знищено було минулої доби ще один літак Су-25, тобто вже чотири ворожих літака на Донеччині за трохи більше за тиждень, знищено, — зазначив речник.

Відповідаючи на запитання, чи достатньо техніки для розмінування на Таврійському напрямку, Штупун зауважив:

Не буду розкривати всі таємниці, техніка є, але мені як військовому, і нашим хлопцям — хотілося б її більше. Звичайно, кожен сапер мріє це робити не вручну, а щоб це робила якась техніка, щоб дистанційне було розмінування.

Речник зазначив, що у ворога спостерігається дефіцит техніки для розмінування, оскільки Сили оборони України нищать її.

Джерело: «Укрінформ»