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Ракурс
Последствия взрыва, фото: «Николаевский Ванек»

Мощный «прилет» произошел в районе Севастополя (ВИДЕО)

18 окт 2023, 18:20
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В окупованому Криму у селищі Сахарна Головка, розташованого в районі тимчасово окупованого Севастополя, сьогдні, 18 жовтня, в другій половині дня пролунав потужний вибух.


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Про це повідомив Telegram-канал «Николаевский Ванек», опублікувавши відповідні фото та відео.

Наслідки вибуху, фото: «Николаевский Ванек»

За наявною у мережі інформацією, неподалік Сахарної Головки, в долині Кара-Коба, розташовані склади зброї, боєприпасів, техніки та військового майна.

За інформацією Telegram-каналу «Крымский ветер», приліт міг статися по арсеналу ракетників у Кара-Коба. Повідомляється, що до місця вибуху вирушили автомобілі швидкої допомоги. Крім того, рашисти сталять димову завісу над Севастопольською бухтою.

Наслідки вибуху, фото: «Крымский ветер»

Також у соцмережах з’явилися повідомлення про безпілотники над Севастополем.

Источник: Ракурс


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