Последствия взрыва, фото: «Николаевский Ванек»

https://racurs.ua/n188432-moschnyy-prilet-proizoshel-v-rayone-sevastopolya-video.html

Ракурс

В окупованому Криму у селищі Сахарна Головка, розташованого в районі тимчасово окупованого Севастополя, сьогдні, 18 жовтня, в другій половині дня пролунав потужний вибух.

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Про це повідомив Telegram-канал «Николаевский Ванек», опублікувавши відповідні фото та відео.

За наявною у мережі інформацією, неподалік Сахарної Головки, в долині Кара-Коба, розташовані склади зброї, боєприпасів, техніки та військового майна.

За інформацією Telegram-каналу «Крымский ветер», приліт міг статися по арсеналу ракетників у Кара-Коба. Повідомляється, що до місця вибуху вирушили автомобілі швидкої допомоги. Крім того, рашисти сталять димову завісу над Севастопольською бухтою.

Також у соцмережах з’явилися повідомлення про безпілотники над Севастополем.