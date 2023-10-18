Украина не будет признавать молдавский язык, фото: Bigl.ua

https://racurs.ua/n188438-rossiyskoe-izobretenie-ukraina-bolshe-ne-budet-priznavat-moldavskiy-yazyk.html

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Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку після спільного засідання урядів України та Румунії, котре відбулося сьогодні, 18 жовтня, у Києві висловив подяку українській стороні за рішення відмовитись від використання терміну «молдовська мова».

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Про це він заявив на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Особливо я хочу подякувати прем'єру Шмигалю за відкритість, яку він проявив у зусиллях щодо визнання неіснування так званої молдовської мови, — наголосив Чолак. — З цього моменту на міжнародному рівні існує лише одна офіційна мова — румунська мова. Я вважаю, що цим рішенням українського уряду цей винахід російської федерації був викреслений.

У спільній заяві прем'єрів обох країн, яка згодом була опублікована, вказано, що український уряд ухвалив рішення «невідкладно вирішити питання штучного розмежування між румунською та „молдовською“ мовами шляхом імплементації відповідних практичних заходів з належним урахуванням усіх правових аспектів».

«Молдовська мова» виникла у часи СРСР й позначала фактично кириличний варіант румунської мови.

У Конституції Молдови 1994 року, котрою у цьому питанні керувалася і Україна, «молдовська мова» визначалася як національна мова Молдови, проте у грудні 2013 року Конституційний суд країни постановив, що текст декларації про незалежність має перевагу над положеннями конституції. У Декларації про незалежність Молдови вказувалося, що державною мовою в є румунська.

У березні цього року у Молдові набув чинності закон про зміну назви «молдовська мова» на «румунську» у Конституції та інших державних законах.

Румунська влада неодноразово просила Київ визнати молдавську мову неіснуючою. 10 жовтня президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів під час візиту до Бухареста, заявив, що не бачить у цьому глобальної проблеми та зазначив, що найближчим часом уряд України ухвалить рішення «з приводу відповіді на це питання».