По аэродрому оккупированного Бердянска 17 октября был нанесен ракетный удар, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/n188441-raketnyy-udar-po-berdyansku-poyavilis-sputnikovye-foto-posledstviy.html

Ракурс

Українські військові вчора, 17 жовтня, завдали ракетного удару по аеродрому у тимчасово окупованому Бердянську, вперше застосувавши надані США ракети великої дальності ATACMS.

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Місця ураження помітні на супутникових знімках компанії Planet Labs, датованих сьогоднішнім днем, 18 жовтня, які є у розпорядженні журналістів проекту «Схеми», повідомляє «Радіо Свобода».

На опублікованому супутниковому фото помітна частина злітної смуги летовища, на якій раніше розташовувались гелікоптери.

Нагадаємо, раніше у мережі з’явилося повне відео нічного удару ракетами ATACMS по аеропорту Бердянська.

Джерело: «Радіо Свобода»