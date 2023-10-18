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По аэродрому оккупированного Бердянска 17 октября был нанесен ракетный удар, фото: «Радіо Свобода»

Ракетный удар по Бердянску — появились спутниковые фото последствий

18 окт 2023, 22:53
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Українські військові вчора, 17 жовтня, завдали ракетного удару по аеродрому у тимчасово окупованому Бердянську, вперше застосувавши надані США ракети великої дальності ATACMS.


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Місця ураження помітні на супутникових знімках компанії Planet Labs, датованих сьогоднішнім днем, 18 жовтня, які є у розпорядженні журналістів проекту «Схеми», повідомляє «Радіо Свобода».

На опублікованому супутниковому фото помітна частина злітної смуги летовища, на якій раніше розташовувались гелікоптери.

По аеродрому окупованого Бердянська 17 жовтня було завдано ракетного удару, фото: «Радіо Свобода»

Нагадаємо, раніше у мережі з’явилося повне відео нічного удару ракетами ATACMS по аеропорту Бердянська.

Джерело: «Радіо Свобода»

Источник: Ракурс


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