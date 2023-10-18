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По аеродрому окупованого Бердянська 17 жовтня було завдано ракетного удару, фото: «Радіо Свобода»
Ракетний удар по Бердянську — з’явилися супутникові фото наслідківhttps://racurs.ua/ua/n188441-raketnyy-udar-po-berdyansku-z-yavylysya-suputnykovi-foto-naslidkiv.htmlРакурс
Українські військові вчора, 17 жовтня, завдали ракетного удару по аеродрому у тимчасово окупованому Бердянську, вперше застосувавши надані США ракети великої дальності ATACMS.
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Місця ураження помітні на супутникових знімках компанії Planet Labs, датованих сьогоднішнім днем, 18 жовтня, які є у розпорядженні журналістів проекту «Схеми», повідомляє «Радіо Свобода».
На опублікованому супутниковому фото помітна частина злітної смуги летовища, на якій раніше розташовувались гелікоптери.
Нагадаємо, раніше у мережі з’явилося повне відео нічного удару ракетами ATACMS по аеропорту Бердянська.
Джерело: «Радіо Свобода»
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