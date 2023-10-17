Повне відео нічного удару по аеропорту Бердянська

https://racurs.ua/ua/n188405-z-yavylosya-povne-video-nichnogo-udaru-raketamy-atacms-po-aeroportu-berdyanska.html

Ракурс

У мережі з’явилося повне відео нічного удару ракетами ATACMS по аеропорту Бердянська, внаслідок якого знищено російські гелікоптери.

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Ця версія відео триває понад п’ять хвилин, її, найімовірніше, зняли російські військові, які прибули на місце події.

Увага, відео містить нецензурні вислови!

Нагадаємо, 17 жовтня спочатку президент Володимир Зеленський, а згодом Білий дім підтвердили передачу Україні ракет ATACMS із дальністю 165 км. У заяві його представника йдеться, що це «значно підвищить бойовий потенціал» ЗСУ.

Поки що США передали нам «менше дюжини» далекобійних ракет ATACMS, пише Associated Press із посиланням на неназваних американських чиновників.

США відправили Україні ракети ATACMS з дальністю дії до 160 км. Цю інформацію підтвердила прессекретарка Ради нацбезпеки при Білому домі Едріен Вотсон.

За її словами, передача відбулася у рамках постійної підтримки українського народу в захисті своєї території від жорстокого вторгнення рф.